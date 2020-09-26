Сегодня во Львове и в прямом эфире пройдет Форум "ViaCarpatia. Места украинской силы"

26 сентября, 2020, 12:28

26-27 сентября 2020 года во Львове состоится Третий международный форум Восточной и Центральной Европы ViaCarpatia. В этом году его главная тема - "Места украинской силы"

Программа форума включает тематические панели, во время которых художники и специалисты, лидеры мнений обсудят становления институтов, влияние технологий на культуру и места силы Украины. Также писатели - члены Украинского ПЕН поделятся мыслями на тему "Что даст нам силу?». Отвечая на вызовы эпидемической ситуации, дискуссии пройдут в прямом эфире телеканала "Еспресо" с трансляцией на ютуб и Фейсбук.

Также в рамках форума состоятся события вживую во Львовском национальном литературно-мемориальном музее Ивана Франко, Национальном музее-мемориале жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", областной библиотеке для юношества им. Р. Иванычука. В частности, вместе с "Издательством Старого Льва" и Украинским ПЕН будет презентован сборник эссе украинских интеллектуалов "Мосты вместо стен. Что объединяет украинцев?".

Поэтические чтения "СИЛАботоника" пройдут 26 сентября в 18.00 в Библиотеке для юношества с соблюдением всех необходимых мер противоэпидемической безопасности, поэтому слушателям необходимо будет зарегистрироваться заранее, как и на экскурсию "Тюрьма на Лонцкого".

Также третий раз будет вручена премия Винценц "За гуманистическое служение и вклад в развитие регионов".

Организаторы: "Всеукраинский демократический форум", Украинский институт книги, Украинский ПЭН, "Еспресо".

При поддержке Ивано-Франковской областной государственной администрации и Ивано-Франковского областного совета.

Программа форума "ViaCarpatia. Места украинской силы» - на официальном сайте по этой ссылке .

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