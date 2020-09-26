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Espreso.tvОбществоПолковника Исмаилова, возглавившего список "Европейской Солидарности" в Сумской облсовет, пытаются незаконно уволить с должности

Полковника Исмаилова, возглавившего список "Европейской Солидарности" в Сумской облсовет, пытаются незаконно уволить с должности


фото: eurosolidarity.org
Легендарного полковника, бывшего командира 27-й реактивной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины, а с прошлого года - военного комиссара Сумщины Валерия Исмаилова, который идет первым номером по списку партии "Европейская Солидарность" в Сумской областной совет, пытаются уволить с должности

Об этом сообщил председатель Сумской территориальной организации партии Вадим Акперов.

Он отметил, что 20 сентября областная партийная конференция приняла решение о выдвижении Валерия Исмаилова во главе списка в областной совет. А 21 сентября стало известно о существовании приказа Министерства обороны Украины, которым под надуманным предлогом полковник Исмаилов освобождается от должности.

Как известно, законодательство Украины запрещает увольнять с работы кандидатов на выборах. Сейчас Валерий Исмаилов, который уже зарегистрирован в территориальной избирательной комиссии, собирается оформить отпуск на время избирательной кампании.

В партии "Европейская Солидарность" убеждены, что власть пытается таким образом наказать боевого полковника, участника АТО, который провел на фронте 425 дней, за поддержку оппозиционной политической силы.

Лидер партии "Европейская Солидарность", находясь в Сумах, лично представил Валерия Исмаилова в качестве кандидата в облсовет.

"Очень важно, чтобы местное самоуправление региона было представлено людьми с твердой украинской патриотической позицией, исповедующими европейские ценности. Пример такого человека - Валерий Исмаилов, который возглавит наш список в областной совет Сумщины. Я его очень хорошо знаю, он на фронте с первых дней. И в трудный момент, в самые тяжелые операции от Славянска до Дебальцево реактивная артиллерия Сумщины, наши славные "Ураганы" помогали защищать украинскую землю. Все это в его боевой биографии", - сказал Порошенко.

Валерий Исмаилов с 2008 до 2018 года занимал должность командира воинской части А1476 (27-й реактивной артиллерийской бригады) Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Участник антитеррористической операции и операции Объединенных сил. В 2019 году назначен военным комиссаром Сумского областного военного комиссариата.

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