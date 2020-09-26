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Espreso.tvМирОдин из руководителей стачкома на "Беларуськалия" объявил голодовку

Один из руководителей стачкома на "Беларуськалия" объявил голодовку


фото: svaboda.org
Анатолий Бокун, приговоренный к 25 дней административного ареста сопредседатель забастовочного комитета "Беларуськалия", объявил голодовку

Об этом вечером 25 сентября 2020 года комитет сообщил в Telegram , передает Еспресо.TV .

"От вчера Бокун три дня голодает. Об этом он письменно уведомил руководство СИЗО ", - подтвердил агентства Интерфакс-Беларусь официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Чабатаров.

В понедельник, 21 сентября, один из сотрудников "Беларуськалия" Олег Куделко отказался выйти на поверхность после смены, протестуя против фальшивых выборов и насилия в стране. Шахтер передал записку, в которой отметил, что присоединился к требованиям забастовочного комитета и отказался покинуть шахту для их выполнения. Однако через несколько часов его вывели на поверхность.

В тот день несколько десятков человек пришли поддержать Куделка к одному из рудоуправлений "Беларуськалия", 22 из них позже были задержаны правоохранителями. После суда всех задержанных, кроме Бокуна, отпустили. Ему предъявили обвинение в несанкционированном мероприятии.

Судебный процесс Бокуна приговорил его к 25 дней административного ареста по двум протоколам: статья 23.4 (неповиновение) и статья 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

  • "Беларуськалий" относится к ведущим экспортных промышленных гигантов Беларуси, на которых держится экономика страны.

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