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Espreso.tvМирОдной из причин неподписания мирного соглашения с Россией стала аннексия Крыма, - экс-премьер Японии Абэ

Одной из причин неподписания мирного соглашения с Россией стала аннексия Крыма, - экс-премьер Японии Абэ


фото: Getty Images
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что одной из причин неподписания мирного соглашения с Россией стала аннексия Крыма

Об этом Абэ заявил в интервью Nikkei, сообщает Радио Свобода.

По его словам, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в декабре 2016 года он почувствовал, что Путин готов активно добиваться решения территориального спора с Японией. Ближе всего к урегулированию обе страны были в период до встречи в ноябре 2018 года в Сингапуре.

"Было понимание, что мы наконец подходим к переговорам о заключении соглашения", - сказал Абэ.

Он добавил, что в определенный момент ожидал, что должен будет сообщить об этом решении народа и распустить нижнюю палату парламента для проведения внеочередных выборов.

"Но в конце концов соглашение так и не было подписано из-за напряженных отношений между Вашингтоном и Москвой после аннексии Россией Крыма", - подчеркнул Абэ.

Япония много лет оспаривает принадлежность четырех островов Курильской гряды - Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. Они были оккупированы СССР в конце Второй мировой войны. Из-за территориальных споров Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор. В ноябре прошлого года после встречи японского премьера Синдзо Абэ и российского президента Владимира Путина стало известно, что Япония готова вернуться к декларации по островам 1956 года. В ней СССР соглашался передать Японии Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора.

В январе 2020 года в Москве состоялся очередной раунд переговоров между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. После переговоров Кремль заявил, что "пока не фиксирует каких-либо изменений в позиции Японии".

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