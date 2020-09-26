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Espreso.tvОбществоОбнародовано видео крушения самолета с курсантами под Чугуевым

Обнародовано видео крушения самолета с курсантами под Чугуевым

Одна из видеокамер наружного наблюдения в городе Чугуеве зафиксировала момент падения самолета учебного АН-26Ш

Видео у себя на фейсбуке на разместил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Еспресо.TV .

"Видеокамера, установленная на одной из высотных зданий в городе Чугуеве, сняла последние секунды трагически оборванного полета АН -26 Вооруженных сил Украины. Это видео должно помочь следователям и экспертам установить - что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом ", - отметил замминистра.

На кадрах можно заметить, как в вечернем небе над городом сначала вспыхивает свет. Голос за кадром сообщает, что это на самолете зажгли огни перед посадкой. Затем борт резко уходит вправо и через несколько секунд видно ярче вспышка - самолет упал на землю.

 

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