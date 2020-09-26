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Espreso.tvОбществоНовый коронавирусный рекорд в Украине - 3833 инфицированных в сутки

Новый коронавирусный рекорд в Украине - 3833 инфицированных в сутки


фото: Entrepreneur
По состоянию на утро субботы, 26 сентября 2020 года, в Украине лабораторно подтверждено самое высокое с начала пандемии число зараженных COVID-19 в течение суток. В пятницу, 25 сентября, таковых было 3833 человек

Об этом со ссылкой на открытые данные мониторингового центра Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщает Еспресо.TV .

Суммарные данные по стране:

выявлено - 195 504 (+3 833)

умерло - 3903 (+76)

выздоровели - 86873 (+1 740)

активно болеет - 104728 (+2 017);

подозрения - 261101 (+4 131).

Предыдущие пики заболеваемости COVID-19 на территории Украины фиксировались 17 сентября (3584), 25 сентября (3565) и 23 сентября (3497).

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