Новый коронавирусный рекорд в Украине - 3833 инфицированных в сутки
26 сентября, 2020, 10:28
По состоянию на утро субботы, 26 сентября 2020 года, в Украине лабораторно подтверждено самое высокое с начала пандемии число зараженных COVID-19 в течение суток. В пятницу, 25 сентября, таковых было 3833 человек
Об этом со ссылкой на открытые данные мониторингового центра Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщает Еспресо.TV .
Суммарные данные по стране:
выявлено - 195 504 (+3 833)
умерло - 3903 (+76)
выздоровели - 86873 (+1 740)
активно болеет - 104728 (+2 017);
подозрения - 261101 (+4 131).
Предыдущие пики заболеваемости COVID-19 на территории Украины фиксировались 17 сентября (3584), 25 сентября (3565) и 23 сентября (3497).
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