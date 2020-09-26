Новый коронавирусный рекорд в Украине - 3833 инфицированных в сутки

26 сентября, 2020, 10:28



фото: Entrepreneur

По состоянию на утро субботы, 26 сентября 2020 года, в Украине лабораторно подтверждено самое высокое с начала пандемии число зараженных COVID-19 в течение суток. В пятницу, 25 сентября, таковых было 3833 человек