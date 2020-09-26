Лауреатом премии Винценца стал Леонид Финберг

26 сентября, 2020, 22:07

Церемония вручения состоялась в рамках форума "ViaCarpatia 2020. "Места украинской силы"

Директор Центра исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства, главный редактор издательства "Дух и Литера" Леонид Финберг стал третьим лауреатам премии Винценца "За гуманистическое служение и вклад в развитие регионов", сообщает "Еспресо.Захид" .

Станислав Винценц - польский философ-гуманист, писатель и переводчик, родился и много лет прожил на Ивано-Франковщине. Он является автором одного из самых серьезных эпосов Гуцульщины "На високій полонині". Премию Винценца основали в 2018 году спо инициатививе председателя парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого. Первым ее лауреатом стал правозащитных, диссидент и вице-ректор УКУ Мирослав Маринович. В 2019 году премию получил писатель и издатель Иван Малкович. Они образуют "Круг Винценца" - интеллектуальный клуб людей, объединенных высокими гуманистическими идеалами. Теперь это "круг" пополнил Леонид Финберг.

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