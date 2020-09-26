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Espreso.tvСпортДеревянченко - Чарли: Где и когда смотреть чемпионский бой украинца

Деревянченко - Чарли: Где и когда смотреть чемпионский бой украинца


фото: Getty Images
В ночь с субботы на воскресенье украинец Сергей Деревянченко встретится с американцем Джермаллом Чарло в поединке за титул чемпиона мира WBC

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Боксеры встретятся в американском Анкасвилле на арене Mohegan Sun Arena. Победитель встречи уйдет из ринга чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) в среднем весе (до 72,6 кг).

За свою карьеру 30-летний Джермалл Чарло провел 30 боев, из них нокаутом 22. Американец ни разу не проиграл и не завершал бой в ничью.

На счету 34-летнего Сергея Деревянченко 15 поединков, 10 побед нокаутом и 2 поражения.

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