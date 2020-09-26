Деревянченко - Чарли: Где и когда смотреть чемпионский бой украинца

26 сентября, 2020, 08:08

В ночь с субботы на воскресенье украинец Сергей Деревянченко встретится с американцем Джермаллом Чарло в поединке за титул чемпиона мира WBC

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Боксеры встретятся в американском Анкасвилле на арене Mohegan Sun Arena. Победитель встречи уйдет из ринга чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) в среднем весе (до 72,6 кг).

За свою карьеру 30-летний Джермалл Чарло провел 30 боев, из них нокаутом 22. Американец ни разу не проиграл и не завершал бой в ничью.

На счету 34-летнего Сергея Деревянченко 15 поединков, 10 побед нокаутом и 2 поражения.

22 сентября Сергей Деревянченко рассказал о плане на поединок против чемпиона мира WBC в среднем весе Джермалла Чарли.

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