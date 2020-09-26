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Espreso.tvОбщество68 горняков Кривого Рога продолжают подземную забастовку

68 горняков Кривого Рога продолжают подземную забастовку

По состоянию на утро субботы, 26 сентября 2020 года, в Кривом Роге горняки продолжают отказываться от подъема на поверхность. Сейчас насчитывается 68 забастовщиков

Об этом со ссылкой на председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца сообщает Еспресо.TV .

"Подземный протест продолжают 68 горняков шахт" Октябрьская "и" Батькивщина "Криворожского железорудного комбината", - отмечает он у себя на Facebook.

По словам Волынца, вечером в пятницу, 25 сентября, "протестующие шахт" Терновская "и" Гвардейская "в полном составе поднялись на поверхность". Они согласились на предложенные администрацией предприятия условия компромисса.

"Предварительно сообщается, что шахтеры, которые приостановили протест, подпишут Меморандум в том смысле, что был наработан сегодня в течение дня ... Итогового содержания Меморандума на руках не имею", - отмечал Волынец вечером 25 сентября.

  • По открытым данным, 50% ОАО "Криворожский железорудный комбинат" принадлежит Ринату Ахметову, 50% контролируется Игорем Коломойским.

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