26 сентября на фронте: оккупанты обстреляли украинских военных у Новолуганского

26 сентября, 2020, 18:27

26 сентября российские оккупационные войска совершили обстрел украинских позиций на Донетчине

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В штабе ООС отметили, что неприцельно выстрелами из станкового автоматического гранатомета противник пытался спровоцировать наших воинов вблизи Новолуганского в Донецкой области. Вражеские выстрелы на представляли угрозы для украинских военнослужащих, поэтому оружие в ответ они не применяли.

В результате выстрелов боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

Также в районе проведения операции должным образом выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил. В частности, военнослужащие Вооруженных Сил Украины вместе с пожарными ГСЧС локализовали пожар на участке размером 5 гектаров недалеко от населенного пункта Майорск.

Кроме того, в прифронтовых районах саперы ГСЧС разминировали почти десять гектаров территории и передали на уничтожение 52 взрывоопасных предмета.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 2 дома, на 9 объектах работы еще продолжаются.

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