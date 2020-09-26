26 сентября на фронте: оккупанты обстреляли украинских военных у Новолуганского
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В штабе ООС отметили, что неприцельно выстрелами из станкового автоматического гранатомета противник пытался спровоцировать наших воинов вблизи Новолуганского в Донецкой области. Вражеские выстрелы на представляли угрозы для украинских военнослужащих, поэтому оружие в ответ они не применяли.
В результате выстрелов боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.
Также в районе проведения операции должным образом выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил. В частности, военнослужащие Вооруженных Сил Украины вместе с пожарными ГСЧС локализовали пожар на участке размером 5 гектаров недалеко от населенного пункта Майорск.
Кроме того, в прифронтовых районах саперы ГСЧС разминировали почти десять гектаров территории и передали на уничтожение 52 взрывоопасных предмета.
Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 2 дома, на 9 объектах работы еще продолжаются.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры