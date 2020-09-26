25 сентября на фронте: с российской стороны - 2 обстрела из гранатометов и пулемета неподалеку от Авдеевки, с украинской - без потерь

26 сентября, 2020, 07:38

В течение пятницы, 25 сентября 2020 года, российские военные подразделения дважды открывали огонь по защитникам Украины вблизи Авдеевки. Огонь велся, в частности, из гранатометов

Об этом говорится в утреннем возведении о положении в зоне проведения операции Объединенных сил на 7:30 субботы, 26 сентября, передает Еспресо.TV .



За прошедшие сутки, 25 сентября, на подавляющем большинстве участков ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. В то же время два факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано вблизи Авдеевки. На этом участке противник дважды в течение суток открывал огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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Как отмечает пресс служба ООС, боевых потерь и ранений в результате провокационных вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским защитниками. Наши воины неуклонно соблюдают условия договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020", - заключают военные.

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Напомним, с 27 июля на фронте действует "всеобъемлющее и полное прекращение огня".

С тех пор обстрелы со стороны россияне украинское командование называет "провокационными", то есть такими, на которые, как правило, нет необходимости отвечать.

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