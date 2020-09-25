Зеленский представил стратегию развития Закарпатья: мероприятие оформили в цветах "Слуги народа" и агитками

25 сентября, 2020, 14:38

Видеозапись мероприятия обнародовал в Facebook Офис президента Украины.

При этом мероприятие было оформлено в цветах и символике партии "Слуга народа". Так, на кафедре, с которой выступал Зеленский, был прилеплен слоган "Зе! МЕСТНЫЕ" в цветах "Слуги народа", а рядом со сценой был размещен баннер в таких же цветах с текстом "Зе! МЕСТНЫЕ ЗАКАРПАТЬЯ" на фоне задника с символикой "Слуги народа".

После Зеленского на мероприятии выступал председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров, который среди прочего признался, что ему "стыдно перед президентом Украины, что ему приходится получать письма от венгерского коллеги, потому что сотни и тысячи тонн нашего мусора плывут в сторону Евросоюза".

Ранее советник по юридическим вопросам гражданской сети "Опора" Ольга Коцюруба в комментарии DW заявила, что фактическая агитация президентом за партию "Слуга народа" во время избирательной кампании является недопустимой с точки зрения международных избирательных стандартов.

"Фактически президент является VIP-агитатором, что создает неравенство условий. В общем, если одна из партий получает в связи с родством с властью дополнительные бонусы, то международным сообществом это воспринимается как административный ресурс", - пояснила Коцюруба.

При этом Зеленский производит такие действия в рабочее время, а эти мероприятия освещают ресурсы Офиса президента.

"Нет нарушения, если президент в свое свободное время пришел на партийное мероприятие, он имеет право это сделать. Но если президент является центром партийного мероприятия, то возникают вопросы", - сказала Коцюруба.

В то же время експерт признала, что, согласно украинскому законодательству, прямого нарушения в таких действиях президента нет и можно говорить лишь о несоответствии международным стандартам.

Эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ Александр Марусяк отмечает, что, согласно Избирательному кодексу, пока нет ни прямого запрета, ни разрешения относительно агитации президентом, а на законодательном уровне урегулированы не все вопросы про статус и полномочия института президента, поэтому и возникают дискуссии в трактовке определенных понятий, в частности поведения во время избирательной кампании.

"Президент Украины как гражданин может свободно агитировать за или против. Но если он это делает при исполнении служебных обязанностей, то каким образом это классифицировать? К сожалению, четкого ответа законодательство нам не дает, здесь создана некая серая зона", - сказал Марусяк.

Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отметил, что агитация Зеленским за "Слугу народа" в период избирательной кампании, судя по всему, происходит за счет налогоплательщиков.

"Есть все признаки того, что проводится агитация, в том числе с привлечением средств налогоплательщиков. Ибо из государственного бюджета оплачивается авиатранспорт, проживание, питание, государственная охрана и ряд других расходов. Речь идет не только о нем, а и о рабочем времени целой команды, когда используются серьезные ресурсы. Скажем, согласно открытым данным один авиаперелет стоит в среднем 250 тыс. грн., а вместе с президентом приезжают высокопоставленные представители команды", - сказал Кошель.

По словам главы КИУ, такие действия могут привести к тому, что международные мониторинговые организации отметят использование административного ресурса во время избирательного процесса, а это повредит репутации страны.

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