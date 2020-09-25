За сутки госпитализировали 742 человека, - Степанов о ситуации с COVID-19
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает Еспресо.TV.
Он добавил, что в Украине продолжает расти количество больных, при этом ежедневно фиксируется 3,5 тыс. случаев.
"У нас увеличивается количество госпитализированных. Сегодня 742 человека. Это очень много. Мы постоянно общаемся с врачами, которые оказывают помощь при COVID-19", - отметил министр.
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"Увеличилось количество тяжелых больных COVID-19, то есть людей, у которых болезнь протекает тяжело. В нынешних условиях всем нужно сконцентрироваться и соблюдать правила новой реальности", - добавил Степанов.
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