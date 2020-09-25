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Espreso.tvОбществоИзраиль ввел ограничения на авиаперелеты

Израиль ввел ограничения на авиаперелеты


фото: reuters
В пятницу, 25 сентября, правительство Израиля ввело ограничения на вылеты из страны

Такое решение было принято в рамках борьбы с распространением COVID-19, сообщает Times of Israel .

За несколько часов до вступления в силу новых ограничений министр транспорта Мири Регев заявила, что небо останется частично открытым.

Зарубежные авиарейсы продолжат отправляться из аэропорта Бен-Гурион. Однако вылететь из страны смогут те, кто успел купить билет до 14:00 пятницы. Те, кто приобрел билеты после вступления в силу ограничения, уже не смогут вылететь из страны.

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При этом Регев добавила, что граждане Израиля смогут беспрепятственно возвращаться в страну.

  • Напомним, правительство   Израиля ввело жесткий карантин по всей территории страны на две недели. Однако не исключено, что ограничения могут быть продлены на более длительный срок.

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