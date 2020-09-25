Ярмоленко попал в символическую сборную лучших игроков Кубка лиги

25 сентября, 2020, 17:14

Полузащитник лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко попал в символическую сборную лучших игроков Кубка английской лиги

Об этом сообщает "Трибуна" со ссылкой на SofaScore.

Авторитетный портал составил символическую сборную лучших игроков по итогам третьего раунда Кубка английской лиги.

В списке лучших нашлось место для полузащитника "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко, который оформил дубль и две результативные передачи в матче против "Халл Сити" (5: 1).

30-летний украинец получил оценку 9,9 из 10. Выше только у хавбека лондонского "Челси" Кая Хаверца (10), на счету которого хет-трик в ворота "Барнсли" (6: 0).

Напомним, 22 сентября в 1/16 финала Кубка английской лиги "Вест Хэм" победил "Халл Сити" со счетом 5: 1.

Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком матча Кубка лиги против "Галла".

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