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Espreso.tvСпортЯрмоленко попал в символическую сборную лучших игроков Кубка лиги

Ярмоленко попал в символическую сборную лучших игроков Кубка лиги


фото: Getty Images
Полузащитник лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко попал в символическую сборную лучших игроков Кубка английской лиги

Об этом сообщает "Трибуна" со ссылкой на SofaScore.

Авторитетный портал составил символическую сборную лучших игроков по итогам третьего раунда Кубка английской лиги.

В списке лучших нашлось место для полузащитника "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко, который оформил дубль и две результативные передачи в матче против "Халл Сити" (5: 1).

30-летний украинец получил оценку 9,9 из 10. Выше только у хавбека лондонского "Челси" Кая Хаверца (10), на счету которого хет-трик в ворота "Барнсли" (6: 0).

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