Временный запрет на проведение аукционов по большой приватизации вступил в силу

25 сентября, 2020, 09:56

Закон, которым вводится временный запрет на проведение аукционов по большой приватизации на период карантина COVID-19, вступил в силу

Соответствующий закон №853-IX 24 сентября опубликован в издании "Голос Украины".

"Временно, на период установления Кабинетом Министров Украины карантина и ограничительных мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), аукционы по продаже объектов большой приватизации не проводятся", - говорится в тексте проекта закона.

Согласно заключительным положениям закона он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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