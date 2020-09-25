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Espreso.tvЭкономикаВременный запрет на проведение аукционов по большой приватизации вступил в силу

Временный запрет на проведение аукционов по большой приватизации вступил в силу

Закон, которым вводится временный запрет на проведение аукционов по большой приватизации на период карантина COVID-19, вступил в силу

Соответствующий закон №853-IX 24 сентября опубликован в издании "Голос Украины".

"Временно, на период установления Кабинетом Министров Украины карантина и ограничительных мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), аукционы по продаже объектов большой приватизации не проводятся", - говорится в тексте проекта закона.

Согласно заключительным положениям закона он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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