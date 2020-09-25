 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВода Днепра нужна россиянам в Крыму, чтобы вытеснить крымских татар, - Чубаров

Вода Днепра нужна россиянам в Крыму, чтобы вытеснить крымских татар, - Чубаров


фото: delfi
Все, кто поддерживает подачу днепровской воды в оккупированный Крым, они поддерживают и то, что россияне вытесняют крымских татар с полуострова

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если мы говорим о питьевой воде собственно для населения, то ее в Крыму достаточно. Необходимо лишь ее собирать, использовать рационально. В Крыму не хватает воды для того, чтобы колонизировать и заселять Крым сотнями тысяч граждан России", - отметил глава Меджлиса.

Читайте также: "Должны признать себя оккупантом и попросить": Россия официально не обращалась к Украине по поводу воде для Крыма, - Кислица

По словам Чубарова, в Крыму сегодня построены сотни многоэтажных домов.

Читайте также: В оккупированном Крыму подачу воды ограничили еще в 29 населенных пунктах

"Это жители России, прежде всего люди, которые служат в карательных органах, и таким образом происходит замена этнического и демографического состава Крыму. И поэтому все, кто ратует сегодня за поставку днепровской воды в Крым, они ратуют за то, что российская колониальная власть в Крыму вытесняет, выгоняет местных жителей, прежде всего, крымских татар ", - отметил Чубаров.

Источник: https://censor.net/ua/v3221212

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 сентября, 2020 пятница

больше новостей

25 сентября, 2020 пятница

24 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать