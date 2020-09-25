Вода Днепра нужна россиянам в Крыму, чтобы вытеснить крымских татар, - Чубаров

25 сентября, 2020, 16:48

Все, кто поддерживает подачу днепровской воды в оккупированный Крым, они поддерживают и то, что россияне вытесняют крымских татар с полуострова

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если мы говорим о питьевой воде собственно для населения, то ее в Крыму достаточно. Необходимо лишь ее собирать, использовать рационально. В Крыму не хватает воды для того, чтобы колонизировать и заселять Крым сотнями тысяч граждан России", - отметил глава Меджлиса.

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По словам Чубарова, в Крыму сегодня построены сотни многоэтажных домов.

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"Это жители России, прежде всего люди, которые служат в карательных органах, и таким образом происходит замена этнического и демографического состава Крыму. И поэтому все, кто ратует сегодня за поставку днепровской воды в Крым, они ратуют за то, что российская колониальная власть в Крыму вытесняет, выгоняет местных жителей, прежде всего, крымских татар ", - отметил Чубаров.

Источник: https://censor.net/ua/v3221212