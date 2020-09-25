Внучка Елизаветы II забеременела, для королевы - это будет девятый правнук
Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца в Instagram.
"Ее Королевское Высочество Принцесса Евгения и Мистер Джек Бруксбенк рады сообщить, что они ожидают появления на свет ребенка в начале 2021 года. Герцог Йоркский и Сара, Герцогиня Йоркская, Мистер и Миссис Джордж Бруксбенк, Королева и герцог Эдинбургский в восторге от этой новости", - говорится в сообщении.
Отметим, для королевы Великобритании Елизаветы II это будет уже девятый правнук.
Her Royal Highness Princess Eugenie and Mr Jack Brooksbank are very pleased to announce that they are expecting a baby in early 2021.. The Duke of York and Sarah, Duchess of York, Mr and Mrs George Brooksbank, The Queen and The Duke of Edinburgh are delighted with the news . The couple on their wedding day in October 2018.
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