Внучка Елизаветы II забеременела, для королевы - это будет девятый правнук

25 сентября, 2020, 17:27

Евгения Йоркская впервые забеременела

Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца в Instagram.

"Ее Королевское Высочество Принцесса Евгения и Мистер Джек Бруксбенк рады сообщить, что они ожидают появления на свет ребенка в начале 2021 года. Герцог Йоркский и Сара, Герцогиня Йоркская, Мистер и Миссис Джордж Бруксбенк, Королева и герцог Эдинбургский в восторге от этой новости", - говорится в сообщении.

Отметим, для королевы Великобритании Елизаветы II это будет уже девятый правнук.