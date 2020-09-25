ВКонтакте отреагировала на планы СНБО

25 сентября, 2020, 16:32

Российская соцсеть ВКонтакте отреагировала на заявление главы СНБО Украины Алексея Данилова о намерении ставить на учет пользователей соцсети

Заявление пресс-службы компании приводят российские СМИ.



"Мы выступаем категорически против преследования людей за посещение ими социальных сетей, информационных ресурсов и распространения личного мнения", - заявили в пресс-службе.



В компании подчеркнули, что люди имеют право общаться и пользоваться теми сервисами, которые считают себя удобными и полезными.



"Мы продолжим защищать интересы наших пользователей во всех странах мира", - заверили в ВКонтакте.

Напомним, недавно ВКонтакте заявила, что обошла блокировки в Украине и для украинских пользователей мобильной приложения теперь нет преград.

Сегодня секретарь СНБО Украины Алексей Данилов пообещал взять на учет пользователей запрещенной в Украине социальной сети "Вконтакте" и проверять их на предмет распространения российского контента.

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