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Espreso.tvОбществоВКонтакте отреагировала на планы СНБО

ВКонтакте отреагировала на планы СНБО

Российская соцсеть ВКонтакте отреагировала на заявление главы СНБО Украины Алексея Данилова о намерении ставить на учет пользователей соцсети

Заявление пресс-службы компании приводят российские СМИ.

"Мы выступаем категорически против преследования людей за посещение ими социальных сетей, информационных ресурсов и распространения личного мнения", - заявили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что люди имеют право общаться и пользоваться теми сервисами, которые считают себя удобными и полезными.

"Мы продолжим защищать интересы наших пользователей во всех странах мира", - заверили в ВКонтакте.

  • Напомним, недавно ВКонтакте заявила, что обошла блокировки в Украине и для украинских пользователей мобильной приложения теперь нет преград.
  • Сегодня секретарь СНБО Украины Алексей Данилов пообещал взять на учет пользователей запрещенной в Украине социальной сети "Вконтакте" и проверять их на предмет распространения российского контента.

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