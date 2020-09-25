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В ВСУ утвердили доктрину публичного общения

Главнокомандующий Вооруженных сил генерал-полковник Руслан Хомчак утвердил доктрину публичного общения

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В Украине утвердили доктрину публичного общения ВСУ.

Как отмечается, этот документ определяет основные принципы организации информационно-коммуникационной деятельности в военной сфере. В Доктрине публичного общения учтены как принципы и подходы армий ведущих стран НАТО, так и опыт, приобретенный во время проведения антитеррористической операции и операции объединенных сил.

"Доктрина публичного общения поможет командирам осознать свою ведущую роль в этом важном направлении деятельности, а для пресс-офицеров она станет путеводителем при общении с обществом и СМИ", - считают в ведомстве.

Также отмечается, что Доктрина будет полезной преподавателям и курсантам военных учебных заведений, слушателям оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровней, которые в будущем будут осуществлять проактивную коммуникацию при принятии управленческих решений.

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