В ВСУ утвердили доктрину публичного общения
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В Украине утвердили доктрину публичного общения ВСУ.
Как отмечается, этот документ определяет основные принципы организации информационно-коммуникационной деятельности в военной сфере. В Доктрине публичного общения учтены как принципы и подходы армий ведущих стран НАТО, так и опыт, приобретенный во время проведения антитеррористической операции и операции объединенных сил.
"Доктрина публичного общения поможет командирам осознать свою ведущую роль в этом важном направлении деятельности, а для пресс-офицеров она станет путеводителем при общении с обществом и СМИ", - считают в ведомстве.
Также отмечается, что Доктрина будет полезной преподавателям и курсантам военных учебных заведений, слушателям оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровней, которые в будущем будут осуществлять проактивную коммуникацию при принятии управленческих решений.
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