В США впервые после отмены моратория на смертную казнь казнили афроамериканца

Об этом сообщает USA Today, передает "Укринформ".

40-летнего Кристофера Виалву приговорили на федеральном уровне к смертной казни за убийство христианских активистов-супругов в 1999 году в Техасе.

Его казнили введением смертоносной инъекции в тюрьме Терре-Хот, штат Индиана.

По словам адвоката Виалвы Сьюзан Отто, на решение судей повлияла расовая принадлежность ее клиента.

В USA Today отметили, что кара Виалвы, вторая на этой неделе, стала седьмым случаем исполнения смертного приговора на федеральном уровне в 2020 году.

Пятеро из первых шести казненных были белыми, что, по мнению критиков, было "политическим расчетом", чтобы избежать скандала. Шестым казненным по приговору суда стал представитель индейского народа навахо.

Напомним, 16 июня Верховный суд США принял решение, которое сделало возможным восстановление смертной казни на федеральном уровне. Сразу после этого генеральный прокурор США Уильям Барр уже распорядился привести к высшей мере наказания приговоры в отношении четырех человек.