В Сербии разбился МиГ-21, есть жертвы

25 сентября, 2020, 14:42

МиГ-21 Вооруженных сил Сербии разбился в пятницу утром возле села Брасина неподалеку от Малого Зворника: по неофициальным данным один пилот погиб, а второго ищут

Об этом сообщает RTS.

Инцидент произошел около 9 часов утра во время выполнения самолетом планового полета.

Пострадал также местный житель, на чей двор МиГ-21 упал. Сейчас мужчина госпитализирован с ожогами в Лознице.

Что касается пилотов, очевидцы отмечают, что те не успели катапультироваться.

В Министерстве обороны Сербии сообщили, что самолет, который упал, утром перед полетом прошел надлежащий осмотр, никаких технических неполадок тогда обнаружено не было.

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Детали и причины этого инцидента выясняются.

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