В Сербии разбился МиГ-21, есть жертвы
Об этом сообщает RTS.
Инцидент произошел около 9 часов утра во время выполнения самолетом планового полета.
Пострадал также местный житель, на чей двор МиГ-21 упал. Сейчас мужчина госпитализирован с ожогами в Лознице.
Что касается пилотов, очевидцы отмечают, что те не успели катапультироваться.
В Министерстве обороны Сербии сообщили, что самолет, который упал, утром перед полетом прошел надлежащий осмотр, никаких технических неполадок тогда обнаружено не было.
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Детали и причины этого инцидента выясняются.
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