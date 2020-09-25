 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ работе мессенджера Telegram произошел сбой, - Downdetector

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, - Downdetector


фото: inventure
25 сентября около 14:00 в работе Telegram состоялся масштабный сбой. Пользователи сообщают о недоступности или плохой работе мессенджера в Европе, Центральной Азии и России

Данные о сбое мессенджера доступны на сайте Downdetector.

Наибольшее число жалоб пользователей приходит из России, Беларуси, Украины, Германии и Венгрии.

Среди отмеченных проблем - невозможность подключиться к мессенджеру (72%) и проблемы с отправкой сообщений (27%).

Причины сбоя в работе мессенджера пока неизвестны.

 

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 сентября, 2020 пятница

больше новостей

25 сентября, 2020 пятница

24 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать