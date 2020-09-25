В работе мессенджера Telegram произошел сбой, - Downdetector
25 сентября, 2020, 14:16
25 сентября около 14:00 в работе Telegram состоялся масштабный сбой. Пользователи сообщают о недоступности или плохой работе мессенджера в Европе, Центральной Азии и России
Данные о сбое мессенджера доступны на сайте Downdetector.
Наибольшее число жалоб пользователей приходит из России, Беларуси, Украины, Германии и Венгрии.
Среди отмеченных проблем - невозможность подключиться к мессенджеру (72%) и проблемы с отправкой сообщений (27%).
Причины сбоя в работе мессенджера пока неизвестны.
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