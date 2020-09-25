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Espreso.tvОбществоВ Польше ПиС и союзники договорились о новой коалиции, - СМИ

В Польше ПиС и союзники договорились о новой коалиции, - СМИ


фото: PAP
Новое коалиционное соглашение польских "Объединенных правых" должно быть подписано в полдень в субботу

Об этом сообщает агентство PAP со ссылкой на источники в партии "Право и справедливость".

Во время четвергового заседания руководства правящей партии политики "Права и справедливости" утвердили договоренности, достигнутые в результате переговоров лидеров политических сил, входящих в "Объединенных правых" - Ярослава Качиньского, Збигнева Зебро и Ярослава Говина.

Глава фракции "Права и справедливости", вице-спикер Сейма Рышард Терлецкий ранее заявлял, что Качиньский должен занять в правительстве пост вице-премьера.

Один из политиков ПиС сообщил, что глава партии будет руководить Комитетом внутренних дел, юстиции и национальной обороны.

В результате переговоров достигнута также договоренность, что представители партии "Согласие" и "Солидарная Польша" получат по одному министерскому портфелю.

После подписания нового коалиционного соглашения состоится реконструкция правительства. Согласно заявлениям политиков ПиС, количество министерств планируют существенно сократить, часть из них объединят.

Кризис в правящей коалиции "Объединенные правые" возник после голосования законопроекта о правах животных, которой лично лоббировал лидер "ПиС" Ярослав Качиньский.

За это законопроект не голосовали младшие партнеры "ПиС": партии "Солидарная Польша" и "Вместе". Также из партии было исключено 15 депутатов "ПиС", которые отказались голосовать за этот закон.

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