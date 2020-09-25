В Польше на следующей неделе усилят карантин
Это связано с резким ростом инфицирования COVID-19, сообщает Gazeta.pl.
"Министр здравоохранения предложит ограничения в красных и желтых зонах и, вероятно, эти ограничения вскоре появятся. Это будут ограничения, касающиеся возможности встреч, контактов людей", - заявил Андрусевич.
По его словам, сейчас в МЗ идут активные консультации с экспертами по дальнейшей стратегии борьбы с COVID-19. Он отметил, что она не будет состоять в закрытии границ, а в точечном противодействии распространению COVID-19, в частности благодаря введению ограничений в отдельных уездах.
Также он добавил, что в ближайшее время количество инфицированных COVID-19 в Польше будет расти, что является следствием возвращения людей к нормальному ритму жизни после периода летних отпусков.
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Отметим, на сегодняшний день 19 уездов Польши находятся в "желтой зоне", а два - в "красной". В течение последних двух дней в стране зафиксировано рекордное суточное количество инфицированных COVID-19. В частности, 24 сентября было подтверждено 1136 случаев инфицирования коронавируса, а 25 сентября - 1587.
Всего в мире коронавирусом заразились более 32 млн человек.
Антилидер по заболеваемости остаются США, Индия, Бразилия и Россия.
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