 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Польше на следующей неделе усилят карантин

В Польше на следующей неделе усилят карантин


фото: reuters
Сегодня, 25 сентября, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич заявил, что в стране на следующей неделе планируют усилить карантин в "красных" и "желтых зонах"

Это связано с резким ростом инфицирования COVID-19, сообщает Gazeta.pl.

"Министр здравоохранения предложит ограничения в красных и желтых зонах и, вероятно, эти ограничения вскоре появятся. Это будут ограничения, касающиеся возможности встреч, контактов людей", - заявил Андрусевич.

По его словам, сейчас в МЗ идут активные консультации с экспертами по дальнейшей стратегии борьбы с COVID-19. Он отметил, что она не будет состоять в закрытии границ, а в точечном противодействии распространению COVID-19, в частности благодаря введению ограничений в отдельных уездах.

Также он добавил, что в ближайшее время количество инфицированных COVID-19 в Польше будет расти, что является следствием возвращения людей к нормальному ритму жизни после периода летних отпусков.

Читайте также: Израиль вводит полный карантин на две недели

Отметим, на сегодняшний день 19 уездов Польши находятся в "желтой зоне", а два - в "красной". В течение последних двух дней в стране зафиксировано рекордное суточное количество инфицированных COVID-19. В частности, 24 сентября было подтверждено 1136 случаев инфицирования коронавируса, а 25 сентября - 1587.

Всего в мире коронавирусом заразились более 32 млн человек.

Антилидер по заболеваемости остаются США, Индия, Бразилия и Россия.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 сентября, 2020 пятница

больше новостей

25 сентября, 2020 пятница

24 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать