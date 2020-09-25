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Espreso.tvОбществоВ подразделении Нацгвардии в Запорожье выявлена вспышка COVID-19, - СМИ

В подразделении Нацгвардии в Запорожье выявлена вспышка COVID-19, - СМИ

В военной части Нацгвардии №3029 у трех военнослужащих подтвердили заражение коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает сайт 061.ua со ссылкой на Пресс-службу Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.

По данным издания, первым заболел военнослужащий срочной службы, который 11 сентября вернулся из Черкасской области, где проводил отпуск. Первые симптомы заболевания у него появились 20 сентября, а 20 и 23 сентября почувствовали недомогание двое контрактников из штата дежурной службы воинской части.

ПЦР-тестирование выявило у всех троих коронавирус COVID-19. Нацгвардейцы лечатся в Территориальном медицинском объединении МВД Украины в Запорожской области: срочник - в стационаре, контрактники - амбулаторно на самоизоляции под контролем медиков.

Всех контактных лиц доставили в изолятор на территории военного городка, они находятся под круглосуточным наблюдением медиков, если у них появятся симптомы заболевания, им сделают ПЦР-тесты. В подразделении проведена дезинфекция.

  • Напомним, в ВСУ по состоянию на утро 24 сентября заражение коронавирусом выявили у 645 военных. Отметим, что Нацгвардия входит в структуру МВД, соответственно статистика ВСУ не учитывает случаи в НГУ.

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