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Espreso.tvОбществоВ Париже неизвестный с ножом ранил 4 человек рядом с бывшей редакцией Charlie Hebdo

В Париже неизвестный с ножом ранил 4 человек рядом с бывшей редакцией Charlie Hebdo


фото: reuters
В Париже мужчина с ножом напал на людей в бывшей редакции журнала Charlie Hebdo

В результате инцидента четыре человека получили ранения, сообщает BFMTV.

Нападение было совершено в 11-м округе Парижа. После нападения мужчина скрылся с места преступления. Позже его задержала полиция.

Двое раненых в тяжелом состоянии. По данным издания, среди пострадавших - двое сотрудников информационного агентства First Lines.

В январе 2015 года на офис Charlie Hebdo напала группа вооруженных исламистов. В результате теракта погибли 12 человек, в том числе работники редакции.

  • Напомним, 3 октября прошлого года сторонник радикального течения ислама напал с ножом на полицейских в центральной префектуре полиции в Париже на острове Сите. В результате нападения погибли трое полицейских и один административный сотрудник. Нападавшего ликвидировали.
  • 12 ноября в Германии трое исламистов - немец македонского происхождения и турки - были задержаны за планирование масштабного теракта во Франкфурте с использованием взрывчатки.
  • 29 ноября в результате нападения с ножом ранее судимого исламиста на Лондонском мосту погибли два человека. Полиция застрелила нападавшего.
  • 10 декабря в Польше задержали украинца, который принял ислам и готовил теракт Пулавы на юге страны.
  • 13 декабря в Париже неизвестный совершил нападение на трех полицейских, нападавший был ликвидирован правоохранителями.
  • 14 января этого года немецкая полиция устроила массовые рейды у исламистов чеченского происхождения, которые рассматривали шесть локаций в Берлине как возможные места теракта.
  • 2 февраля 20-летний исламист, который только что вышел из тюрьмы, набросился с ножом на прохожих на юге Лондона, ранив трех человек. Британская полиция застрелила нападавшего. Ранее исламист распространял в сети экстремистские материалы и призывал свою подругу обезглавить родителей.
  • 3 февраля в Бельгии неизвестная женщина напала с ножом на двух прохожих недалеко от мечети Аль-Фатх.
  • 26 июня в центре Глазго мужчина напал с холодным оружием на людей на территории отеля "Парк Инн". В результате нападения мужчины в центре Глазго были ранены шесть человек, трое из них умерли.

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