В Париже неизвестный с ножом ранил 4 человек рядом с бывшей редакцией Charlie Hebdo

25 сентября, 2020, 14:52

В Париже мужчина с ножом напал на людей в бывшей редакции журнала Charlie Hebdo

В результате инцидента четыре человека получили ранения, сообщает BFMTV.

Нападение было совершено в 11-м округе Парижа. После нападения мужчина скрылся с места преступления. Позже его задержала полиция.

Двое раненых в тяжелом состоянии. По данным издания, среди пострадавших - двое сотрудников информационного агентства First Lines.

В январе 2015 года на офис Charlie Hebdo напала группа вооруженных исламистов. В результате теракта погибли 12 человек, в том числе работники редакции.