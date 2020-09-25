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Espreso.tvОбществоВ Оболонском районе Киева грузовик наехал на велосипедиста: мужчина погиб

В Оболонском районе Киева грузовик наехал на велосипедиста: мужчина погиб

В Оболонском районе столицы при выезде из города произошло ДТП, в котором погиб велосипедист

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В Киеве, в Оболонском районе, при выезде из города произошло ДТП, в котором погиб велосипедист.

Как удалось узнать Вартовым Еспресо, велосипедист двигался из города в направлении города Ирпень.

По невыясненным доподлинно причинам автомобиль совершил наезд на мужчину, в результате чего тот скончался в карете скорой помощи.

Грузовой автомобиль с места трагедии уехал, оставив на дороге лишь несколько своих деталей.

Сейчас правоохранители разыскивают автомобиль-беглец.

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