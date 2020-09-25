В Оболонском районе Киева грузовик наехал на велосипедиста: мужчина погиб

25 сентября, 2020, 18:46

В Оболонском районе столицы при выезде из города произошло ДТП, в котором погиб велосипедист

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В Киеве, в Оболонском районе, при выезде из города произошло ДТП, в котором погиб велосипедист.

Как удалось узнать Вартовым Еспресо, велосипедист двигался из города в направлении города Ирпень.

По невыясненным доподлинно причинам автомобиль совершил наезд на мужчину, в результате чего тот скончался в карете скорой помощи.

Грузовой автомобиль с места трагедии уехал, оставив на дороге лишь несколько своих деталей.

Сейчас правоохранители разыскивают автомобиль-беглец.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb