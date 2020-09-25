25 сентября, 2020, 11:34

В Нигерии, в городе Локоджа, взорвался бензовоз. В результате взрыва вспыхнул пожар, в котором погибли не менее 28 человек

Об этом сообщил представитель агентства по безопасности дорожного движения Биси Казим, передает CNN.

Биси Казим, официальный представитель Федеральной службы безопасности дорожного движения (FRSC), сказал, что среди погибших нашли детей. Трагедия произошла неподалеку от автозаправочной станции на шоссе Локоджа - Заряги в штате Коги.

Губернатор штата Яхая Белло заявил, что это не первая авария топливозаправщиков. Такие случаи очень распространены в Нигерии, где сырая нефть часто перевозится автомобильным транспортом.

В 2019 году в результате взрыва бензовоза в центральной части Нигерии погибли по меньшей мере 50 человек и 100 человек были ранены.

В 2015 году в результате аварии танкера в штате Анамбра погибли более 60 человек.

В 2017 году жертвами взрыва бензовоза в Пакистане стали 157 человек.

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