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Espreso.tvОбществоВ мэры Одессы идут "клон" Зеленского, Труханова и два однофамильца "слуги" Филомонова

В мэры Одессы идут "клон" Зеленского, Труханова и два однофамильца "слуги" Филомонова


фото: dumskaya
На выборах городского главы в гонки вступают "клоны" политиков и кандидатов - президента Владимира Зеленского, действующего мэра - Геннадия Труханова и кандидата от "Слуги народа" Олега Филимонова

Об этом сообщает "Думская"

По информации издания, накануне в городскую комиссию подали документы еще один Геннадий Труханов, несколько Филимоновых и даже один Зеленский.

Действующим мэром Одессы является Геннадий Труханов, а одним из его конкурентов - Олег Филимонов.

  • Уманская городская избирательная комиссия зарегистрировала двух кандидатов на должность городского главы Умани, которые имеют такое же имя, как действующий мэр - Александр Цебрий.

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