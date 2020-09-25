В мэры Одессы идут "клон" Зеленского, Труханова и два однофамильца "слуги" Филомонова
25 сентября, 2020, 16:11
На выборах городского главы в гонки вступают "клоны" политиков и кандидатов - президента Владимира Зеленского, действующего мэра - Геннадия Труханова и кандидата от "Слуги народа" Олега Филимонова
Об этом сообщает "Думская"
По информации издания, накануне в городскую комиссию подали документы еще один Геннадий Труханов, несколько Филимоновых и даже один Зеленский.
Действующим мэром Одессы является Геннадий Труханов, а одним из его конкурентов - Олег Филимонов.
- Уманская городская избирательная комиссия зарегистрировала двух кандидатов на должность городского главы Умани, которые имеют такое же имя, как действующий мэр - Александр Цебрий.
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