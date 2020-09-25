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Espreso.tvОбществоВ Китае произошел пожар у лаборатории Huawei, которая тестирует 4G и 5G. ВИДЕО

В Китае произошел пожар у лаборатории Huawei, которая тестирует 4G и 5G. ВИДЕО


фото: Screenshot
В городе Дунгуань в Китае вспыхнул пожар на территории, принадлежащей компании Huawei, вблизи размещена исследовательская лаборатория

Об этом сообщает 24 канал .

Сначала была информация, что пожар начался в самой лаборатории, в которой работает около 25 тыс. человек. Они, в частности. занимаются тестированием оборудования для сетей 4G и 5G.

Местные власти эту информацию опровергли. Огонь вспыхнул на территории, принадлежащей Huawei. Однако, не в лаборатории, а в здании рядом, которое еще строится. Поэтому никто не пострадал, только стальная конструкция.

Пожар вспыхнул около 10 утра по киевскому времени. Пожар ликвидирован.

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