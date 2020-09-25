 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Коломые больше ста человек заболели после посещения столовой, - ДСНС

В Коломые больше ста человек заболели после посещения столовой, - ДСНС


фото: Суспільне
44 человека госпитализированы, еще 57 лечатся амбулаторно после посещения заведения ООО "Леони" в городе Коломыя

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС .

"24 сентября в ГСЧС поступила информация, что в лечебные учреждения с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция" обратились 101 человек, из которых 44  госпитализированы и 57 находятся на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все, кто обратился за помощью, посещали столовую ООО "Леони" в городе Коломыя.

В ГСЧС отметили, что в связи с массовым пищевым отравлением проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 сентября, 2020 пятница

24 сентября, 2020 четверг

больше новостей

25 сентября, 2020 пятница

24 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать