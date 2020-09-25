В Коломые больше ста человек заболели после посещения столовой, - ДСНС
25 сентября, 2020, 08:46
44 человека госпитализированы, еще 57 лечатся амбулаторно после посещения заведения ООО "Леони" в городе Коломыя
Об этом сообщает пресс-служба ДСНС .
"24 сентября в ГСЧС поступила информация, что в лечебные учреждения с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция" обратились 101 человек, из которых 44 госпитализированы и 57 находятся на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все, кто обратился за помощью, посещали столовую ООО "Леони" в городе Коломыя.
В ГСЧС отметили, что в связи с массовым пищевым отравлением проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.
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