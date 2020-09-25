В Казахстане на три года осудили боевика, который воевал против Украины в ОРДЛО
Об этом сообщает пресс-служба Алматинского суда, передает "Радио Свобода".
Суд признал гражданина О. виновным в участии в иностранных вооруженных конфликтах и приговорил к трем годам лишения свободы.
"Судом установлено, что подсудимый О. в период с сентября 2014-го по 2016 год, находясь на территории Украины, при отсутствии однако наемничества умышленно и неправомерно участвовал в вооруженном конфликте и боевых действиях на стороне военизированного формирования сил самопровозглашенных ЛНР и ДНР против присутствующих в этом регионе Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
В суде отметили, что подсудимый признал вину. Суд назначил ему срок наказания, учитывая "чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию уголовного преступления, а также отсутствие судимости".
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