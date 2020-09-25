В центре Харькова неизвестные ранили женщину и скрылись на ее автомобиле

25 сентября, 2020, 16:47

В пятницу, 25 сентября, в Харькове злоумышленники напали на женщину и скрылись на ее автомобиле BMW

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В центре Харькова посреди дня неизвестные подстрелили женщину и забрали ее автомобиль.

В результате происшествия 38-летняя пострадавшая получила ранение руки. Сейчас она доставлена в больницу. Нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле BMW, принадлежащем женщине. Для розыска и задержания злоумышленников в городе введена в действие полицейская операция "Сирена".

Информация о звуках выстрелов возле станции метро "Научная" поступила в полицию около 13:05. Предварительно установлено, что неизвестные совершили нападение на женщину, ранили ее из неустановленного оружия и скрылись на автомобиле потерпевшей. Через некоторое время автомобиль был найден на улице Минской. Возможно, злоумышленники пересели на другое транспортное средство.

Сейчас полицией Харькова проводится комплекс необходимых мероприятий для установления места нахождения нападающих.

Информация зарегистрирована в Едином учета Шевченковского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

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