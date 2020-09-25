 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Беларуси умер человек, который совершил акт самосожжения у отделения милиции

В Беларуси умер человек, который совершил акт самосожжения у отделения милиции

Мужчина, который поджег себя перед зданием милиции в городе Смолевичи 18 сентября, скончался ночью после недели борьбы медиков за его жизнь

Об этом сообщает TUT.by.

Отмечается, что мужчина находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Он получил ожоги 95% тела, включая дыхательные пути.

В течение почти недели за его жизнь боролись врачи, однако 25 сентября ночью он умер.

Читайте также: В Беларуси мужчина совершил самоподжог под зданием милиции

Мужчину госпитализировали в Республиканский ожоговый центр 19 сентября, до этого он находился в районной больнице.

По данным МВД, 36-летний мужчина появился у крыльца здания РОВД, облил себя бензином и поджег. Из здания райотдела выбежал сотрудник и погасил огонь.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 сентября, 2020 пятница

больше новостей

25 сентября, 2020 пятница

24 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать