В Беларуси умер человек, который совершил акт самосожжения у отделения милиции

25 сентября, 2020, 12:09

Мужчина, который поджег себя перед зданием милиции в городе Смолевичи 18 сентября, скончался ночью после недели борьбы медиков за его жизнь

Об этом сообщает TUT.by.

Отмечается, что мужчина находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Он получил ожоги 95% тела, включая дыхательные пути.

В течение почти недели за его жизнь боролись врачи, однако 25 сентября ночью он умер.

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Мужчину госпитализировали в Республиканский ожоговый центр 19 сентября, до этого он находился в районной больнице.

По данным МВД, 36-летний мужчина появился у крыльца здания РОВД, облил себя бензином и поджег. Из здания райотдела выбежал сотрудник и погасил огонь.

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