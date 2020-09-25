В Азовском море пограничники спасли из браконьерских сетей дельфина
25 сентября, 2020, 16:11
Пограничники во время патрулирования в Азовском море спасли из браконьерских сетей дельфина
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
В акватории Азовского моря военнослужащие Донецкого пограничного отряда, патрулируя на катере, заметили запрещенные орудия лова.
Осматривая сети, пограничный наряд обнаружил в них живого дельфина. Пограничники освободили млекопитающего и вернули в море.
Запрещенные орудия лова - жаберные сети и подъемные ловушки, изъяты. Общая длина сетей составила около 240 метров.
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