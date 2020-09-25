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Espreso.tvОбществоВ Азовском море пограничники спасли из браконьерских сетей дельфина

В Азовском море пограничники спасли из браконьерских сетей дельфина


фото: dpsu.gov.ua
Пограничники во время патрулирования в Азовском море спасли из браконьерских сетей дельфина

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

В акватории Азовского моря военнослужащие Донецкого пограничного отряда, патрулируя на катере, заметили запрещенные орудия лова.

Осматривая сети, пограничный наряд обнаружил в них живого дельфина. Пограничники освободили млекопитающего и вернули в море.

Запрещенные орудия лова - жаберные сети и подъемные ловушки, изъяты. Общая длина сетей составила около 240 метров.

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