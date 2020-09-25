Увидел километровые очереди: Зеленский поручил достроить пункт пропуска на границе со Словакией в следующем году
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
"Возвращаясь в Украину из Словакии, где глава государства находился с официальным визитом, через пункт пропуска "Ужгород - Вышне Немецкое", Владимир Зеленский отметил многокилометровые очереди фур. Президент выразил возмущение такой ситуацией на границе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Зеленский поставил задачу включить международный автомобильный пункт пропуска "Ужгород - Вышне Немецкое" в национальную программу "Большая стройка" и достроить его в следующем году.
По словам председателя Государственной пограничной службы (ГПСУ) Сергея Дайнеко, очереди возникли из-за того, что на пункте пропуска со стороны Словакии сломался сканер и пропускная способность пункта упала до пяти грузовиков в час, или 120 грузовиков в сутки.
Дейнеко добавил, что ГПСУ уже привлекла Министерство иностранных дел (МИД) к решению вопроса. В свою очередь, глава МИД сообщил, что обсудил проблему с министром иностранных дел Словакии.
В пресс-службе отметили, что Зеленский поставил задачу правительству и профильным ведомствам решить вопрос автомобильных очередей на всех украинских пунктах пропуска, где они наблюдаются.
В пресс-службе добавили, что для завершения работ на пункте пропуска "Ужгород - Вышне Немецкое" необходимо 146,7 млн грн, из них 8 млн предусмотрены в смете текущего года и будут использованы для окончания работ в пешеходной зоне. Завершение объекта в полном объеме и введение в эксплуатацию планируется в декабре 2021 года. Кроме того, по словам Зеленского, в проекте реконструкции необходимо предусмотреть увеличение пропускной способности пункта.
- Напомним, 24 сентября на западной границе Украины образовались большие очереди из грузовиков.
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