У заместителя мэра Ирпеня от COVID-19 после родов умерла жена
25 сентября, 2020, 13:46
24 сентября у заместителя мэра города-спутника Киева Ирпеня Александра Маркушина от коронавируса умерла жена Наталья
Об этом сообщает сайт Ирпенского горсовета.
"Коллектив Ирпенского городского совета и его исполнительного комитета выражает искренние соболезнования первому заместителю Ирпенского городского главы Александру Маркушину по поводу тяжелой утраты - преждевременной смерти его жены Натальи", - говорится в сообщении.
"Сегодня (24 сентября. - ред.) отошла в вечность светлый человек, молодая мать, любящая жена - Наталья Маркушина (Бадрудинова). В Ирпене ее знали как знающего нотариуса и профессионала", - отметили в горсовете.
Наталья Маркушина заболела COVID-19, когда была беременна, и перед смертью родила сына.
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