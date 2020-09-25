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Espreso.tvОбществоУ заместителя мэра Ирпеня от COVID-19 после родов умерла жена

У заместителя мэра Ирпеня от COVID-19 после родов умерла жена


фото: reuters
24 сентября у заместителя мэра города-спутника Киева Ирпеня Александра Маркушина от коронавируса умерла жена Наталья

Об этом сообщает сайт Ирпенского горсовета.

"Коллектив Ирпенского городского совета и его исполнительного комитета выражает искренние соболезнования первому заместителю Ирпенского городского главы Александру Маркушину по поводу тяжелой утраты - преждевременной смерти его жены Натальи", - говорится в сообщении.

"Сегодня (24 сентября. - ред.) отошла в вечность светлый человек, молодая мать, любящая жена - Наталья Маркушина (Бадрудинова). В Ирпене ее знали как знающего нотариуса и профессионала", - отметили в горсовете.

Наталья Маркушина заболела COVID-19, когда была беременна, и перед смертью родила сына.

 

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