 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТрамп согласится с результатами выборов "если они будут свободными и честными", - Белый дом

Трамп согласится с результатами выборов "если они будут свободными и честными", - Белый дом

В Белом доме заявляют, что президент США Дональд Трамп готов признать результаты свободных и справедливых выборов президента страны

Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

"Президент признает результаты свободных и справедливых выборов", - сказала она.

Ранее сам Трамп заявил, что готов отдать власть мирным путем при условии, что победу его оппонента подтвердит Верховный суд.

Накануне Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос, гарантирует ли он мирную передачу власти своему сопернику Джо Байдену в случае проигрыша на выборах 3 ноября.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 сентября, 2020 пятница

24 сентября, 2020 четверг

больше новостей

25 сентября, 2020 пятница

24 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать