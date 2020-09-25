Трамп согласится с результатами выборов "если они будут свободными и честными", - Белый дом
25 сентября, 2020, 10:11
В Белом доме заявляют, что президент США Дональд Трамп готов признать результаты свободных и справедливых выборов президента страны
Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
"Президент признает результаты свободных и справедливых выборов", - сказала она.
LIVE: @PressSec holds a briefing https://t.co/Z2AAJaggpr- The White House (@WhiteHouse) September 24, 2020
Ранее сам Трамп заявил, что готов отдать власть мирным путем при условии, что победу его оппонента подтвердит Верховный суд.
Накануне Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос, гарантирует ли он мирную передачу власти своему сопернику Джо Байдену в случае проигрыша на выборах 3 ноября.
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