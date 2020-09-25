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Espreso.tvСпортСвоеобразная мотивация - Пятов о Луческу в "Динамо"

Своеобразная мотивация - Пятов о Луческу в "Динамо"


фото: Getty Images
Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов убежден, что назначение Мирчи Луческу тренером киевского "Динамо" добавило украинскому футболу "перчинку"

Об этом сообщает "Трибуна ".

36-летний голкипер убежден, что украинский футбол оживает.

"Давайте не будем, не хочу говорить на эту тему. Уже ничего не изменишь. Он сделал свой выбор, руководит" Динамо ". Вам, как журналистам, добавило этой "перчинки" в чемпионат. И для нас это тоже своеобразная мотивация, "Динамо" меняется. Я рад, что наш футбол оживает, это главное. Дай Бог, чтобы наши команды развивались и становились конкурентоспособными, - сказал Андрей Пятов.

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