Сутки в зоне ООС: оккупанты совершили один обстрел, потерь среди украинских военных нет
25 сентября, 2020, 07:46
В четверг, 24 сентября, в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано одно нарушение со стороны вооруженных формирований РФ
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В вечернее время оккупанты обстреляли из ручного противотанкового гранатомета позиции поблизости Каменки.
"Выстрел был не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе ООС.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил 24 сентября не зафиксировано.
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