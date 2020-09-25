Сутки в зоне ООС: оккупанты совершили один обстрел, потерь среди украинских военных нет

25 сентября, 2020, 07:46

В четверг, 24 сентября, в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано одно нарушение со стороны вооруженных формирований РФ

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В вечернее время оккупанты обстреляли из ручного противотанкового гранатомета позиции поблизости Каменки.

"Выстрел был не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе ООС.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил 24 сентября не зафиксировано.

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