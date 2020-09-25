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Espreso.tvОбществоСтуденты Олимпийского колледжа, которые заявили об избиении их полицией, требует отставки правительства

Студенты Олимпийского колледжа, которые заявили об избиении их полицией, требует отставки правительства

25 сентября студенты Олимпийского колледжа устроили акцию протеста под Кабинетом Министров из-за попытки Минобразования подчинить себе колледж

Так назвали событие-митинг в Facebook студенты и преподаватели Олимпийского лицея имени Ивана Поддубного под Кабмином.

"Протест студентов и тренеров Олимпийского колледжа против произвола полиции, которая помогала рейдерам захватить Олимпийский колледж, при этом избив и захватив студентов", - написали организаторы в посте про митинг перед Кабмином, который начался в 10:00 25 сентября.

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На митинг поддержать студентов пришла украинская писательница и общественная деятельница Лариса Ницой.

 

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После завершения акции возле Кабинета Министров Украины студенты передали требования общего собрания Олимпийского колледжа к правительству. Протестующие колонной отправились к задержанному студенту колледжа Егору Батарону, который сейчас находится в Деснянском отделении полиции (ул. Теодора Драйзера 9Б).

Напомним, в Деснянском управлении полиции не подтвердили, но и не опровергли информацию об избиении студентов и преподавателей. Пресс-офицер управления Наталья Федоровская сообщила, что такой информации у нее нет. Более того, по ее словам, полицейские на месте событий "останавливали схватку" между представителями учебного заведения и ликвидационной комиссией. В то же время студенты заявляют о трех задержанных за 24 сентября. В частности, был задержан председатель профсоюза колледжа Несвятипаска.

 

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