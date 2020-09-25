Студенты Олимпийского колледжа, которые заявили об избиении их полицией, требует отставки правительства

25 сентября, 2020, 13:35

25 сентября студенты Олимпийского колледжа устроили акцию протеста под Кабинетом Министров из-за попытки Минобразования подчинить себе колледж

Так назвали событие-митинг в Facebook студенты и преподаватели Олимпийского лицея имени Ивана Поддубного под Кабмином.

"Протест студентов и тренеров Олимпийского колледжа против произвола полиции, которая помогала рейдерам захватить Олимпийский колледж, при этом избив и захватив студентов", - написали организаторы в посте про митинг перед Кабмином, который начался в 10:00 25 сентября.

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На митинг поддержать студентов пришла украинская писательница и общественная деятельница Лариса Ницой.

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После завершения акции возле Кабинета Министров Украины студенты передали требования общего собрания Олимпийского колледжа к правительству. Протестующие колонной отправились к задержанному студенту колледжа Егору Батарону, который сейчас находится в Деснянском отделении полиции (ул. Теодора Драйзера 9Б).

Напомним, в Деснянском управлении полиции не подтвердили, но и не опровергли информацию об избиении студентов и преподавателей. Пресс-офицер управления Наталья Федоровская сообщила, что такой информации у нее нет. Более того, по ее словам, полицейские на месте событий "останавливали схватку" между представителями учебного заведения и ликвидационной комиссией. В то же время студенты заявляют о трех задержанных за 24 сентября. В частности, был задержан председатель профсоюза колледжа Несвятипаска.

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