США готовят новый пакет санкций против России из-за отравления Навального

25 сентября, 2020, 08:31

Группа сенаторов от двух партий внесла законопроект о новом пакете санкций в отношении России из-за преступной деятельности и преследования режимом оппозиции, в частности Алексея Навального

Об этом сообщает "Укринформ".

Законопроект называется "Акт о привлечении России к ответственности за преступную деятельность - 2020".

"В то время как Россия продолжает вмешиваться в наши выборы и совершать другие злодеяния в таких странах, как Беларусь, Украина и Сирия, усиливая опасность для мира, этот законопроект нацелен на то, чтобы привлечь к ответственности Путина и его ближайшее окружение", - заявил один из инициаторов законопроекта сенатор от Демократической партии Крис Кунс.

Экс-кандидат в президенты на праймериз республиканцев сенатор Марко Рубио отметил, что законопроект "предусматривает целенаправленные санкции против российских чиновников, которые стали соучастниками наглых нарушений международного права, в том числе недавнего отравления оппозиционного лидера и активного борца с коррупцией Алексея Навального".

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В законопроекте среди прочего предусмотрено предоставление отчета от правительства США о личном состоянии Владимира Путина и его близкого окружения от коррупционных махинаций. Также документ поручает администрации выяснить, нарушал ли Кремль законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия.

К Марко Рубио и Крису Кунсу в качестве соавторов присоединились также сенаторы Бен Кардин, Митт Ромни и Крис Ван-Холлен.

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