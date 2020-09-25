СНБО планирует взять на учет пользователей запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте", - Данилов

25 сентября, 2020, 13:05

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) возьмет на учет пользователей запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" и будет проверять их на предмет распространения российского контента

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал во время онлайн-пресс-конференции.

"Все эти пользователи (социальной сети "ВКонтакте" - ред.) будут на учете. Если они дальше будут распространять русский контент на территории Украины, то они будут иметь проблемы с нашей Нацполицией, с нашими силовыми структурами", - сказал Данилов.

По словам Данилова, вопрос блокирования "ВКонтакте", который изменил прокси-сервер, будет решен в ближайшее время с помощью международных партнеров. Он отметил, что в Украине есть институты, которые непосредственно за это отвечают, и этот вопрос находится в работе.

Напомним, 15 мая 2017 года Указом президента Украины от 15.05.2017 № 133 было введено в действие решение СНБО Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которым запрещалась работа российских соцсетей, электронных почт и сервисов в государстве. 14 мая 2020 года Указом президента Украины Владимира Зеленского №184 эти санкции были продлены.

Недавно российская социальная сеть "ВКонтакте" на своей официальной странице для украинских пользователей сообщила, что разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему соцсетью теперь можно пользоваться "без ограничений".

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что поручил проверить информацию о запрещенной в Украине российской соцсети "ВКонтакте", которая заявила, что обошла блокировки.

В Совете нацбезопасности и обороны отметили, что работают над блокировкой мобильного приложения ВК на территории Украины.

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