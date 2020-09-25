Скромный итальянский клуб объявил о трансфере финалиста ЛЧ

25 сентября, 2020, 14:54

Уругвайский защитник Диего Годин подписал контракт с итальянским "Кальяри"

Об этом сообщает официальный twitter итальянского клуба.

Центральный защитник перешел в новый клуб на правах свободного агента, подписав трехлетний контракт. "Интер" решил отпустить защитника до окончания контракта, чтобы сэкономить на его зарплате.

34-летний Годин хорошо известен болельщикам благодаря игре за мадридский "Атлетико", с которым уругваец дважды выходил в финал Лиги чемпионов и выигрывал чемпионат Испании. В активе защитника 135 матчей и 8 голов в футболке сборной Уругвая.

Прошлый сезон Серии А "Кальяри" завершил на четырнадцатой строчке и спасся от вылета.

Напомним, 24 сентября Луис Суарес перешел из "Барселоны" в другой испанский клуб - "Атлетико".

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