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Espreso.tvСпортСкромный итальянский клуб объявил о трансфере финалиста ЛЧ

Скромный итальянский клуб объявил о трансфере финалиста ЛЧ


фото: Getty Images
Уругвайский защитник Диего Годин подписал контракт с итальянским "Кальяри"

Об этом сообщает официальный twitter итальянского клуба.

Центральный защитник перешел в новый клуб на правах свободного агента, подписав трехлетний контракт. "Интер" решил отпустить защитника до окончания контракта, чтобы сэкономить на его зарплате.

34-летний Годин хорошо известен болельщикам благодаря игре за мадридский "Атлетико", с которым уругваец дважды выходил в финал Лиги чемпионов и выигрывал чемпионат Испании. В активе защитника 135 матчей и 8 голов в футболке сборной Уругвая.

Прошлый сезон Серии А "Кальяри" завершил на четырнадцатой строчке и спасся от вылета.

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