Скромный итальянский клуб объявил о трансфере финалиста ЛЧ
Об этом сообщает официальный twitter итальянского клуба.
Центральный защитник перешел в новый клуб на правах свободного агента, подписав трехлетний контракт. "Интер" решил отпустить защитника до окончания контракта, чтобы сэкономить на его зарплате.
34-летний Годин хорошо известен болельщикам благодаря игре за мадридский "Атлетико", с которым уругваец дважды выходил в финал Лиги чемпионов и выигрывал чемпионат Испании. В активе защитника 135 матчей и 8 голов в футболке сборной Уругвая.
Прошлый сезон Серии А "Кальяри" завершил на четырнадцатой строчке и спасся от вылета.
https://t.co/2WjE9N8tVV #bienvenidoGodin #forzaCasteddu pic.twitter.com/Lc5T4kTzFH- Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) September 24, 2020
- Напомним, 24 сентября Луис Суарес перешел из "Барселоны" в другой испанский клуб - "Атлетико".
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