Штурм выставки картин Порошенко: ВАКС обязал открыть производство против следователей ГБР

25 сентября, 2020, 15:59

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил жалобу в интересах пятого президента Петра Порошенко и обязал НАБУ внести сведения в ЕРДР об уголовном правонарушении относительно злоупотребления служебным положением следователей ГБР

Об этом сообщает издание "Главком" со ссылкой на постановление Высшего антикоррупционного суда от 18 сентября.

Суть жалобы адвокатов Петра Порошенко в ВАКС заключалась в том, что 10 сентября представитель адвокатского объединения "Головань и партнеры" в интересах Порошенко направил по почте сообщение в НАБУ о содеянном уголовном преступлении.

Соответствующее письмо антикоррупционный орган зарегистрировал 14 сентября. В сообщении было изложены сведения о возможном совершении должностными лицами Главного следственного управления Государственного бюро расследований злоупотребления служебным положением во время визита в Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара" 26 мая 2020 года.

Напомним, в тот день Петр Порошенко открыл в музее выставку 43 картин, которые он предоставил из собственной коллекции. После того, как бывший президент покинул помещение, в музей прибыли сотрудники ГБР, которые планировали ему вручить повестку.

Около 14:00 сотрудники ГБР предприняли попытку провести осмотр предметов экспозиции. Однако, в связи с отсутствием соответствующего судебного решения, руководитель культурного центра не дал согласия на проведение такого следственного действия.

В жалобе говорится, что 26 мая перед зданием музея следователь ГБР в присутствии прессы воскликнул, что "необходимо спасать имущество", сломал входную дверь музея и проник внутрь помещения, где незаконно провел обыск, в ходе которого изъял предметы экспозиции и документы.

Во время проведения обыска следователь препятствовал профессиональной деятельности адвоката-представителя собственника имущества и запрещал подачи заявлений на его незаконные действия. Директора музея пригласили присутствовать в конце обыска.

Действиями следователя ГБР был нанесен материальный вред, поскольку картины являются ценным имуществом и нуждаются в охране стоимостью около 14 тыс. грн в месяц.

Адвокат Порошенко добавил, что никакой угрозы для имущества и необходимости его спасения путем проведения обыска без решения суда не было, учитывая, что картины не изымались.

Адвокат заявил, что на стороне ГБР "в сговоре" выступила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

ВАКС установил, что НАБУ не раскрывали уголовного дела по перечисленным обстоятельствам в заявлении Порошенко. Поэтому следственная судья пришла к выводу, что уполномоченные лица НАБУ не выполнили обязанность, предусмотренную ст. 214 УПК Украины и обязала их внести сведения в ЕРДР об уголовном правонарушении на основании уведомления.

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