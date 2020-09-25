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Espreso.tvОбществоШтормовой ветер и дожди: синоптик Наталья Диденко о погоде в выходные

Штормовой ветер и дожди: синоптик Наталья Диденко о погоде в выходные

В субботу, 26 сентября, температура воздуха прогреется от +19 °C до +27 °C, в воскресенье от +14 °C до +26 °C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"В субботу. Сильный штормовой юго-восточный ветер. Дожди пройдут в западных областях Украины, локально - в Одесской области, ночью местами еще и в Винницкой области", - отметила синоптик.

На остальной территории Украины суббота будет сухой, разве что на севере будет облачно.

Температура воздуха 26 сентября ожидается +23 °C ... +27 °C, в западных областях снизится из-за дождей до +19 °C ... +23 °C.

"Осадки в течение суток 27 сентября пройдут через всю территорию Украины - сначала ночью дождь на Западе, затем в течение дня дожди потянутся дальше через центральную часть, захватят север, местами юг, а уж на вечер - поздний вечер воскресенья или уже в ночь на понедельник придут дожди в восточные области", - отметила Наталья Диденко.

27 сентября в Украине удержится сильный юго-восточный ветер.

Температура воздуха в воскресенье будет составлять: на западе +14 ... +19 °C, на севере Украины и в Винницкой области не выше +18 ... + 23 °C.

В большинстве центральных областей +22 ... +26 °C, на востоке Украины +23 ... +26 °C.

На юге воскресный воздух прогреется до +23 ... +26 °C.

"В Киеве в субботу будет сильный, до штормовых порывов, ветер юго-восточного направления. Без дождя, но уже с облаками. Днем +25 °C", - отметила Наталья Диденко.

В воскресенье в столице ожидается дождь, сильный ветер и понижение температуры воздуха до +19 °C, +20 °C.

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