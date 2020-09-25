С интерактивной картой: Мининфраструктуры разрабатывает мобильное приложение для улучшения развития рынка беспилотников

25 сентября, 2020, 17:16

По словам Криклия, Мининфраструктуры начало разработку мобильного приложения с интерактивной картой воздушного пространства для улучшения развития рынка беспилотников

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook .

"Для улучшения развития рынка дронов, мы уже начали работы над созданием удобного мобильного приложения с интерактивной картой воздушного пространства, автоматизацией подачи заявок на разрешения на использование воздушного пространства и созданием системы оповещения о событиях. Развитие сферы беспилотных воздушных судов однозначно создает новые возможности для бизнеса, и мы, со своей стороны, будем работать над созданием надлежащих для этого условий ", - отметил Криклий.

Министр отметил, что по оценкам МИУ и экспертов, украинский рынок беспилотников до 2023 года достигнет 200 тыс. единиц, рынок продолжает быстро развивается.

"Для поддержки быстрого развития нужно решить некоторые нормативные коллизии и упростить процессы. В настоящее время отсутствует учет беспилотных воздушных судов и нет стандартизированных средств их идентификации, а также не автоматизированная система предоставления разрешений на использование воздушного пространства", - отметил он.

В Киеве до 2025 года собираются построить аэропорт для беспилотных летательных аппаратов.

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