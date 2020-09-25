Реорганизация Олимпийского колледжа им. Поддубного: в заведении заявили об избиении полицией студентов и преподавателей
Об этом рассказал председатель профсоюзной организации работников и студентов Олимпийского колледжа Дмитрий Несвятипаска в интервью " Радио Свобода".
Мужчина рассказал подробности противостояния преподавателей и студентов колледжа с правоохранителями.
Он уточнил, что уже в 11 часов утра в колледж подъехал автобус с полицейскими и сотрудниками Нацгвардии.
"Я сразу подошел к полицейским и Нацгвардии, спросил: но послушайте, вот решение о забастовке студентов, вы будете захватывать учебное заведение? Вы хотите, чтобы все международные новости наряду с Беларусью сейчас показывали Украину, как у нас полиция учебные заведения рейдерует? На что: мы выполняем приказ", - отметил Несвятипаска.
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Затем в колледж прибыл ректор Инфиза Евгений Имас.
"Он бросил клич полиции, чтобы те освободили ему место - потому что, я не знаю, типа очень плотно стояли, все рядом друг с другом, - освободить место, чтобы он мог зачитать и уйти. Ну и сразу началась толкотня, и работники полиции начали и студентов, и работников бить. Скорая забрала заместителя директора по спорту Степана Захаркива, там и газовым баллончиком облили, и дубинками били. И председателя студенческого самоуправления Екатерину Жданович так же дубинками полицейские били. И еще несколько студентов, большинство еще здесь осталась, некоторые вообще в таком состоянии, что скорая забрала. Захаркива, заместителя директора, откачивали", - рассказал представитель учебного заведения.
Фото - Укринформ:
Сам ректор и представитель Минобразования обвинили студентов и преподавателей в провоцировании конфликта.
Отметим, по информации редактора отдела "Спорт" "Главкома" Ивана Вербицкого, председателя студенческого самоуправления колледжа Екатерину Жданович дважды ударил дубинкой по голове полицейский. У девушки сотрясение мозга.
Фото - Иван Вербицкий:
Екатерина Жданович в скорой во время столкновений
Ректор Инфиза (НУФВиС) Евгений Имас в комментарии "Радио Свобода" заявил о провокации и отметил, что его целью было сообщить о "плане и стратегии развития колледжа", а также об отсутствии намерения кого-то увольнять.
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Несвятипаска обвинил полицию не только в чрезмерном применении силы, но и в том, что к пострадавшим не допускали медиков - сотрудников колледжа, а только работников "Скорой".
В Деснянском управлении полиции не подтвердили, но и не опровергли информацию об избиении студентов и преподавателей. Пресс-офицер управления Наталья Федоровская сообщила, что такой информации у нее нет. Более того, по ее словам, полицейские на месте событий "останавливали схватку" между представителями заведения и ликвидационной комиссией.
В то же время работник колледжа борец Богдан Грицай призвал всех неравнодушных выйти на акцию протеста под Кабмин 25 сентября в 10:00.
Несвятипаска в соцсети отметил, что по результатам столкновений в отделении до сих пор удерживают студента Олимпийского колледжа Егора Батарона.
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