Реорганизация Олимпийского колледжа им. Поддубного: в заведении заявили об избиении полицией студентов и преподавателей

25 сентября, 2020, 09:33

По словам председателя профсоюза колледжа Дмитрия Несвятипаски, в результате столкновений с полицией 24 сентября был госпитализирован заместитель директора колледжа

Об этом рассказал председатель профсоюзной организации работников и студентов Олимпийского колледжа Дмитрий Несвятипаска в интервью " Радио Свобода".

Мужчина рассказал подробности противостояния преподавателей и студентов колледжа с правоохранителями.

Он уточнил, что уже в 11 часов утра в колледж подъехал автобус с полицейскими и сотрудниками Нацгвардии.

"Я сразу подошел к полицейским и Нацгвардии, спросил: но послушайте, вот решение о забастовке студентов, вы будете захватывать учебное заведение? Вы хотите, чтобы все международные новости наряду с Беларусью сейчас показывали Украину, как у нас полиция учебные заведения рейдерует? На что: мы выполняем приказ", - отметил Несвятипаска.

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Затем в колледж прибыл ректор Инфиза Евгений Имас.

"Он бросил клич полиции, чтобы те освободили ему место - потому что, я не знаю, типа очень плотно стояли, все рядом друг с другом, - освободить место, чтобы он мог зачитать и уйти. Ну и сразу началась толкотня, и работники полиции начали и студентов, и работников бить. Скорая забрала заместителя директора по спорту Степана Захаркива, там и газовым баллончиком облили, и дубинками били. И председателя студенческого самоуправления Екатерину Жданович так же дубинками полицейские били. И еще несколько студентов, большинство еще здесь осталась, некоторые вообще в таком состоянии, что скорая забрала. Захаркива, заместителя директора, откачивали", - рассказал представитель учебного заведения.

Фото - Укринформ:

Сам ректор и представитель Минобразования обвинили студентов и преподавателей в провоцировании конфликта.

Отметим, по информации редактора отдела "Спорт" "Главкома" Ивана Вербицкого, председателя студенческого самоуправления колледжа Екатерину Жданович дважды ударил дубинкой по голове полицейский. У девушки сотрясение мозга.

Фото - Иван Вербицкий:

Екатерина Жданович в скорой во время столкновений

Ректор Инфиза (НУФВиС) Евгений Имас в комментарии "Радио Свобода" заявил о провокации и отметил, что его целью было сообщить о "плане и стратегии развития колледжа", а также об отсутствии намерения кого-то увольнять.

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Несвятипаска обвинил полицию не только в чрезмерном применении силы, но и в том, что к пострадавшим не допускали медиков - сотрудников колледжа, а только работников "Скорой".

В Деснянском управлении полиции не подтвердили, но и не опровергли информацию об избиении студентов и преподавателей. Пресс-офицер управления Наталья Федоровская сообщила, что такой информации у нее нет. Более того, по ее словам, полицейские на месте событий "останавливали схватку" между представителями заведения и ликвидационной комиссией.

В то же время работник колледжа борец Богдан Грицай призвал всех неравнодушных выйти на акцию протеста под Кабмин 25 сентября в 10:00.

Несвятипаска в соцсети отметил, что по результатам столкновений в отделении до сих пор удерживают студента Олимпийского колледжа Егора Батарона.

"Егор Батарон - мастер спорта Украины, многократный призер чемпионатов Украины, получил диплом младшего специалиста с отличием! Завтра ему предстоит чемпионат Украины U-23, который является отборочным на чемпионат мира. Несмотря на то, что народный депутат Украины Богдан Яременко, который видел грубое задержание Егора, подал ходатайство, чтобы его отпустили на поруки под его ответственность, Егора до сих пор держат в отделении.

Егор поступил в наше учебное заведение в 9-й класс в 2014 году. Он собственными глазами видел, как в 2014-м те же группировки захватывали его город Торецк, Донецкой области. Теперь этот город освобожден украинской армией.

Сейчас Егора пытаются привлечь к уголовной ответственности по статье 296 часть 3 УК (хулиганство) за то, что он, уроженец украинского Донбасса, требовал от ректора Инфиза Евґения Имаса общаться с коллективом Олимпийского колледжа на украинском языке", - написал председатель профсоюза колледжа.