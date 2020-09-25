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Espreso.tvОбществоРазрешение на книги, украшения и занятия спортом: Малюська о новых правилах пребывания в СИЗО и тюрьмах

Разрешение на книги, украшения и занятия спортом: Малюська о новых правилах пребывания в СИЗО и тюрьмах

Министерство юстиции Украины изменит правила пребывания в следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний. Появятся новые возможности для занятия спортом, женщины смогут носить украшения из недрагоценных материалов, а мужчины - более длинную прическу

Об этом винт сообщил в Facebook .

"Мы усовершенствовали нормативку по СИЗО и учреждениям исполнения наказаний. И там довольно много нововведений, в том числе во исполнение решений ЕСПЧ. В камерах СИЗО появятся холодильники (правда не за государственный счет), а на прогулочных двориках - дополнительные возможности для занятия спортом, кроме стандартных перекладины и брусьев ", - отметил Малюська.

Кроме того, по его словам, адвокаты получат возможность работы с ноутбуками и портативными принтерами.

"Женщины получат возможность иметь украшения из недрагоценных материалов. "Счастливчики", которые попали в ДИЗО или карцер, смогут взять с собой книги. И мое любимое - прическа (длина волос) у мужчин может превратиться из просто "короткой" в либеральную с лимитом длины в 5 сантиметров. Ну и куча других мелочей, которые для осужденных и заключенных на самом деле вовсе не мелочи ", - добавил Малюська.

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